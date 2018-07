I due compari, Pandolfo e Manera sul palco dell'Arena Re di Campofelice di Roccella

Continua la rassegna di Cabaret all’Arena Re di Campofelice di Roccella, #CabaretSottoLeStelle. Il terzo appuntamento è con i noti comici siciliani Antonio Pandolfo e Marco Manera. Sabato 28 luglio alle ore 21.30 porteranno in scena il loro spettacolo “I due compari”.

I due conosciutissimi volti del cabaret siciliano si esibiranno in una commedia che analizza, sotto diversi punti di vista, tutti i difetti, i vizi e le abitudini sbagliate di tutti i siciliani di oggi. Sketch divertentissimi che sottolineeranno i difetti e le comodità su cui spesso ci aggrappiamo noi siciliani, con la speranza che qualcosa cambi ma stando li fermi ad aspettare che il cambiamento avvenga da se. Il cartellone prevede: venerdì 3 Agosto Stefano Piazza con lo spettacolo “Ti pozzu offriri un cottel”, venerdì 10 agosto “Mimì” di e con Mario Incudine, sabato 18 Agosto Toti&Totino, domenica 19 Agosto “Strabuttanissima Sicilia” con Salvo Piparo e per concludere sabato 25 Agosto con Matranga&Minafò di Sicilia Cabaret. Per tutti gli spettacoli l’orario di inizio è previsto alle ore 21.30.