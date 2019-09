Annata ricca massaru cuntentu, al Don Bosco lo spettacolo per la missione di Biagio Conte

Si svolgerà sabato 28 settembre alle ore 18.30 presso il Teatro Don Bosco Ranchibile di Via Libertà 199, lo spettacolo teatrale "Annata Ricca Massaru Cuntentu" messo in scena dalla Compagnia popolare Aromi di Sicilia di Cattolica Eraclea.

L'iniziativa è in sostegno della missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte. L'evento è organizzato dall'Unione Provinciale MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) e da Apiscul (azienda di prodotti per l'apicoltura). "Il nostro movimento - afferma il segretario di MCL Giuseppe Gennuso - è fortemente impegnato nelle azioni di solidarietà concreta in favore di quanti, come Biagio Conte, assistono quotidianamante i poveri e i senza tetto di questa città". Tutto il ricavato della serata, infatti, verrà donato alla Missione di via Decollati.