"Andy & Norman", la commedia di Neil Simon sul palco del teatro Sant'Eugenio

La Cooperativa Teatro Europa presenta “Andy & Norman” di Neil Simon. Teatro Sant’Eugenio Piazza Europa Palermo Sabato 28 aprile 21,15 e domenica 29 aprile 18,15.

La commedia viene rappresentata per la prima volta a Broadway, al Plymouth Theatre, il 21 dicembre 1966. Il primo allestimento rimase in scena per 261 repliche. In scena oltre ad Antonio Ribisi La Spina, che cura anche la regia, Leonardo Campanella e Tiziana Tumminello. Lo spettacolo è già andato il scena al Teatro Don Bosco di Trapani (6 aprile) ed il Garibaldi di Piazza Armerina (12 aprile). Lo spettacolo andrà quindi in tourneè in Sicilia. Per la stagione 2018/19 è in programmazione a Roma…ed altro ancora.