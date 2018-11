"André y Dorine", dopo il successo internazionale arriva sul palco del Teatro Libero

Kulunka Teatro debutta al Teatro Libero, giovedì 29 novembre alle 21.15 (in replica fino a sabato 1 dicembre), con il pluripremiato “André y Dorine” di José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo e Rolando San Martín. Lo spettacolo, diretto da Iñaki Rikarte, ha superato le 450 repliche, toccando 25 nazioni in 7 anni. Gli interpreti in scena sono José Dault, Garbiñe Insausti ed Edu Cárcamo, mentre le musiche sono di Yayo Cáceres. La presenza a Palermo è supportata da PICE/Acción Culturale Española.

In una piccola stanza dove i ricordi decorano le pareti, risuonano i tasti di una macchina per scrivere e le note di un violoncello. André y Dorine vivono come una qualsiasi coppia di anziani: una quotidianità fatta di piccole cose, tra nostalgia e ricordi. A volte, l’abbandono nutre l’indifferenza che lentamente prende il posto di quella passione così forte che un tempo li univa, fino a quando un triste evento non giunge a interromperne la monotonia. Un evento che divora ricordi e identità. I due anziani si trovano così a dar vita a un nuovo inizio, cercando e frugando nella loro memoria quei ricordi di un’esistenza trascorsa insieme, che permettono loro di salvarsi dall’oblio e ritrovare, con nuova luce, quell’amore che li ha uniti.

«Il nostro intento - afferma l’attore e regista Iñaki Rikarte - è stato quello di creare uno spettacolo senza confini, con la volontà di scoprire un linguaggio che andasse oltre la parola. Un linguaggio capace di emozionare e divertire allo stesso tempo. È nata così una creazione - prosegue Rikarte - che trascende le barriere linguistiche, che attraverso l’uso della maschera e di una forte partitura gestuale riesce ad esplorare temi importanti come l’amore, la coppia, la memoria; il tutto scandito da una profonda dolcezza e da un sottile umorismo». Si replica venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre alle ore 21.15. Biglietto intero 18 euro.