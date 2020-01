"Un'andalusa a Posillipo", passione latina tra tarantella e flamenco all'Astoria Palace

Domenica 2 Febbraio ore 18,00 l'Associazione Culturale presso i saloni dell'Astoria Palace Hotel, via Montepellegrino 62 - Palermo

"Il salotto del Gattopardo" presenta: "Un'andalusa a Posillipo", passione latina fra tarantella e flamenco. L'incontro dell'anima latina con la sua radice, la canzone napoletana.

L'Amore a Napoli del tempo cantato con "cuore ingrato", "o sole mio", "anima e core", e "savor ami", e la passione spagnola rappresentata dalle sue canzoni corrispondenti alle canzoni partenopee classiche come "quisaz, quisaz, quisaz", e "historia de un amor", accampagnate dalla danza del flamenco, e della tarantella, esponendo quindi una femminilità, quella andalusa elevata all'ennesima potenza che vuole esplodere nella massima seduzione. Due stili apparentemente diversi che hanno in comune l'alma latina. Lo spettacolo' realizzato sottoforma di varietà prevederà un gran finale: l'omaggio a Evita Peron - "Don't cry for me Argentina".