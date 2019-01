Colpi di scena e un finale inaspettato, "Amori scomposti" sul palco del Cineteatro Lux

Al Cineteatro Lux via F.P. Di Blasi 25/27, venerdì 25 gennaio alle ore 21.15 Orazio Bottiglieri, Giuseppe Giambrone, Tiziana Martilotti e Titti Giambrone andranno in scena in "Amori scomposti".

Quattro personaggi sul palco dove protagonista è la comicità in una storia particolare. Lei, Amanda, una perfida moglie con accanto Gastone, un marito che in vent’anni non ha mai trovato lavoro, la loro vita viene sconvolta dall'arrivo di una cameriera prosperosa e da suo fratello ex detenuto. Un susseguirsi di colpi di scena che farà ridere lo spettatore con un lieto fine inaspettato. Ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro.