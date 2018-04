"Amori a... ruba", lo spettacolo di Carlo D'Aubert sul palco del teatro Brancaccio

"Amori a... ruba". La commedia brillante diretta dal regista Carlo D'Aubert, con Tiziana Carrabino come assistente alla regia, andrà in scena al teatro Bracciaccio il 20 e il 21 aprile alle ore 21.30.

Lo spettacolo vede come attori sul palcoscenico nomi come Damiano Bonanno, Marilù Filippone, Antonella La Licata, Salvo Ficano, Valentina Todaro e Maurizio Lombardo. Il teatro si trova in via San Ciro 15 e l'ingresso costa 8 euro.