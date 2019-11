"All'angolo", il nuovo spettacolo di Civilleri e Lo Sicco sul palco del Teatro Ditirammu

Debutterà a Palermo venerdì 15 novembre alle ore 21:00 al Teatro Ditirammu, All’angolo, il nuovo spettacolo ideato e diretto da Sabino Civilleri e Manuela lo Sicco, con in scena Filippo Farina e Chadli Aloui.

"È una performance teatrale in cui il corpo dell’attore mediante l’allenamento pugilistico racconta l’essere umano così come lo vediamo oggi: un uomo solo, nella cattività dell’esistenza, istigato alla violenza. La condizione di prigioniero della sua passione che fa di lui un’arma, lo condurrà al rifiuto e quindi alla duplice rivolta contro l’ordine del mondo e contro se stesso. Il pugilato perde connotazione di disciplina sportiva per divenire metafora del cammino di un uomo, della sua personale lotta e del suo sogno di riscatto. Il protagonista dello spettacolo è un attore di nome Chadli Aloui, letteralmente colui che è aggrappato alle radici, pugile palermitano di origini tunisine" (Sabino Civlilleri e Manuela Lo Sicco).

All’Angolo è una produzione Teatro Ditirammu in collaborazione con A.C. Civilleri/LoSicco e Teatro Mediterraneo Occupato. Lo spettacolo sarà replicato sabato 16 e domenica 17 novembre alle 21:00.