"E' tanto che aspetti?", lo spettacolo di Ale e Franz sul palco del Teatro Politeama

In esclusiva per Centodieci, la piattaforma culturale di Mediolanum Corporate University, Ale & Franz presentano "E’ tanto che aspetti?" un format inedito sui valori dell’amicizia e della solidarietà basato sull’interazione con il pubblico e che prevede momenti d’incontro e situazioni più propriamente d’intrattenimento. Organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palermo per “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” l’evento avrà luogo il 16 maggio alle ore 21 presso il Teatro Politeama.

L’incontro tra Ale & Franz è avvenuto a Milano mentre frequentavano i corsi e i laboratori di formazione teatrale e contemporaneamente lavoravano, Ale in fabbrica e Franz come educatore. Il duo comico, formatosi nel 1992, debutta nel 1995 con lo spettacolo Dalla A alla Z che ottiene un immediato successo. È una comicità spontanea, veloce, ritmata a cavallo tra lo stralunato e il surreale, la loro, che genera buon umore con intelligenza e sensibilità.

“Il rapporto di reciprocità che i due comici instaurano con gli ospiti presenti - afferma Oscar di Montigny, Direttore Marketing Comunicazione e Innovazione di Banca Mediolanum e Fondatore di Mediolanum Corporate University - è la chiave per accedere al racconto che di volta in volta può giungere a toccare diversi gradi di profondità e sfumature di tematiche essenziali quali l’amicizia e la solidarietà”. L’incontro è aperto al pubblico previa registrazione sul sito bmed.it/centodieci-palermo.