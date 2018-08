Alchimia e viaggio, da Baudelaire a Pirandello: il recital musicale al Castello di Roccella

"Il gruppo "Arkadia" di Collesano presenta "Alchimia e Viaggio. Da Baudelaire a Pirandello". Testo di Giuseppe Restivo e Diego Cannizzaro; regia di Carlo Rao; editing a cura di Antonino Cicero; musiche a cura del Maestro Diego Cannizzaro".

“Alchimia e Viaggio, da Baudelaire a Pirandello” nasce casualmente, grazie ad un confronto tra il regista Carlo Rao, il maestro Diego Cannizzaro e il prof. Giuseppe Restivo. L’idea di fondo è quella di associare al concetto di viaggio, reale e surreale, fantastico e onirico, fatto di tristezza e di disperazione - presente nelle opere di Pirandello e di Baudelaire, che tanto osanna attraverso l’alchimia e lo spleen, inteso come “ennui” -, la noia e l’angoscia esistenziale dell’uomo moderno che si nasconde e che, al contempo, cerca di evadere... Illudendosi di farcela, grazie anche alla sua “donna ideale”, ma senza riuscirvi. Un po’ come i personaggi pirandelliani, particolarmente immaginari, i poeti maledetti si proiettano sulle rotte di un viaggio senza una via di uscita. E’ una continua fuga, una partenza senza ritorno … E, in fondo, neppure Baudelaire e Pirandello riusciranno a trovare una destinazione...