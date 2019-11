Al Teatro Orione arriva la famiglia Addams: sul palco "Vivi, morti... e indecisi"

Al Teatro Orione Palermo (in via Don Orione 5), l'1 e il 2 novembre alle ore 18 e alle 20, Addams- vivi,morti...e indecisi. Una commedia musicale che coinvolge la famiglia più grottesca e oscura di sempre.

La famiglia Addams è in visita al cimitero per la riunione annuale di tutti i membri della famiglia (vivi, defunti e indecisi) per celebrare ciò che significa essere un Addams; ma qualcosa va storto. La primogenita Mercoledì è ormai diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata di un giovane ragazzo, dolce, intelligente, ma soprattutto con una famiglia "normale" ospite in casa Addams. Tutti presupposti di uno spettacolo con brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e sua la pungente satira di costume.