"Acqua di colonia", il colonialismo italiano e le sue ferite: lo spettacolo al teatro Biondo

Acqua di colonia al Teatro di Biondo di Palermo. Frosini-Timpano riflettono sulle ferite aperte del colonialismo italiano. Appuntamento dal 23 al 25 gennaio.

Il colonialismo è il grande rimosso della storia italiana. Una storia iniziata già nell’Ottocento e protrattasi per oltre sessant’anni ma che, nell’immaginario comune, si riduce ai soli cinque anni dell’impero fascista. Le conseguenze culturali di questa “imbarazzante” esperienza sono al centro dello spettacolo Acqua di colonia della coppia Frosini-Timpano, che va in scena nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo dal 23 al 25 gennaio.

Con la verve satirica di sempre, Elvira Frosini e Daniele Timpano ricostruiscono una serie di eventi “assopiti” che, nonostante tutto, plasmano ancora oggi il nostro immaginario insinuandosi in frasi fatte, luoghi comuni, canzoni, letteratura, perfino fumetti e cartoni animati. Nell’immaginario collettivo Somalia, Libia, Eritrea ed Etiopia, le nostre ex colonie, sono solo un insieme di oasi, tutte uguali, sparse in un unico grande deserto. Come possiamo rapportarci con gli estranei che bussano alle porte dell’Europa se sappiamo così poco di loro? Frosini-Timpano, con la consulenza della scrittrice Igiaba Scego, sciorinano sul palco fatti storici, documenti e mitologie contemporanee frantumando l’utopia (già in polvere) della società post-razziale.

Come durante il colonialismo l’Africa era, per la popolazione italiana, un concetto o una pura astrazione, così oggi, ci dice il duo: "I profughi, i migranti che ci troviamo intorno, sull’autobus, per strada, sono astratti, immagini, corpi, realtà la cui esistenza è irreale: non riusciamo a giustificarli nel nostro presente», e i postumi dell’età coloniale ci appaiono «come un vecchio incubo che ritorna, incomprensibile, che ci piomba addosso come un macigno". Le scene e i costumi dello spettacolo, prodotto da Accademia degli Artefatti e Kataklisma Teatro, sono di Alessandra Muschella e Daniela De Blasio, le luci di Omar Scala.

Calendario delle rappresentazioni: martedì 23 gennaio ore 17.30, mercoledì 24 gennaio ore 21, giovedì 25 gennaio ore 21. Biglietti: intero euro 16, ridotto euro 14, studenti e under 25 euro 8.