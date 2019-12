A_merica, lo spettacolo con Gabriele Zummo e Vincenzo Palmeri al Cantunera

"A_Merica", testo e regia di Francesco Romengo, con Gabriele Zummo e Vincenzo Palmeri.

A_Merica racconta la storia di Papà Buono, ex marinaio bloccato fra le quattro mura di una catapecchia, e di Nino, orfano mai cresciuto che vende acqua e anice di notte al porto per guadagnare qualche spicciolo. Il primo è immobile, fermo su una sedia; il secondo è frenetico, nervoluto, con la sua valigia sempre pronta e un palloncino rosso in mano. Due mondi distanti, accomunati dalla miseria nella quale vivono e dalla quale si difendono. Papà Buono e Nino nella loro claustrofobica esistenza, condividono il miraggio di un altrove, la favola oltre i confini, la promessa di un riscatto, l'A_Merica appunto.

Francesco Romengo dopo avere frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile Biondo di Palermo, entra a far parte della Compagnia di Franco Scaldati (2003/2006). Nel 2005 Romengo fonda la Compagnia Tea(l)tro. A_Merica è arrivato in semifinale al Premio Scenario 2013. Ph Manuela Giusto