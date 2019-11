"A mano", lo spettacolo della compagnia spagnola El Patio Teatro al Cervantes

A mano è lo spettacolo presentato dall’Instituto Cervantes di Palermo all’interno del cartellone del Festival di Morgana, che quest’anno giunge alla sua quarantaquattresima edizione. La compagnia spagnola El Patio Teatro si esibirà domenica 17 novembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Mattia Apostolo ai Crociferi, Via Torremuzza 28, Palermo, in uno spettacolo adatto ad un pubblico da 6 anni in sù.

A Mano è una micro-storia che ha uno scopo molto grande, emozionare il suo pubblico. È così che da una materia da plasmare ed a cui dar forma come la creta, un tornio, una minuta di terracotta e quattro mani prende vita un racconto con protagonista un piccolo personaggio che nutre un grande desiderio di evasione. Uno spettacolo senza parole che narra una storia d’amore fatta anche di piccoli insuccessi che incanterà il pubblico di grandi e piccini.

L’Instituto Cervantes che da anni supporta il Festival di Morgana portando sulla scena le produzioni spagnole più recenti e premiate, ha invitato quest’anno a Palermo la Compagnia El Patio (La Rioja - Spagna). Fondata nel 2010 da Izaskun Fernández e JuliánSáenz-López, El Patio Teatro nasce dal desiderio di portare in scena storie generate dalle emozioni del quotidiano, dall’ambiente circostante, che toccano nel profondo e che emozionano.

Ciò ha portato la compagnia a ricercare un linguaggio performativo che l’ha condotta a rifugiarsi nell’essenza dell’oggetto, nel piccolo formato, nella creta, nelle mani. A mano è il primo spettacolo della compagnia, che sperimenta l’uso della creta nel teatro. Tra i diversi premi di cui è stato vincitore si ricordano: Premio a la maestrìa y refinamiento excepcionales en la manipulaciòn de objeto simplus festival 2015 (Bucarest, Romania); premio come migliore spettacolo - Festival Kuss 2015 (Marburg, Germania); premio a la mejor interpretaciòn - Festival Valise 2014 (Polonia).Ingresso libero fino a esaurimento posti. L'ingresso in sala sarà consentito a partire da 1h prima dell'inizio dello spettacolo.