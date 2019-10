"6 personaggi in cerca d'amore", lo spettacolo di Antonio Pandolfo al Teatro Ditirammu

Parole d’autore al Ditirammu, "6 personaggi in cerca d'amore". Dal 18 ottobre, alle ore 21, lo spettacolo in prima assoluta di e con Antonio Pandolfo.

Questo spettacolo porta in scena 6 personaggi creati da Antonio Pandolfo, che si ritrovano all’interno di un gruppo di sostegno, coinvolti in una dinamica di cerchio nella quale ci si confronta, si discute e ci si espone su argomenti che, per i partecipanti, sono cause di sofferenza. Alcuni problemi potrebbero sembrare futili, ma chi siamo noi per giudicare cosa è futile e cosa è rilevante? Tutto molto soggettivo, ma forse il bello del gioco è anche questo. In realtà sono delle persone sole che vorrebbero soltanto vivere una vita arricchita da affetti ed attenzioni amorose.

L’ironia e\o la cinica visione delle proprie vite, li porta a manifestare i loro malesseri in chiave comica, celando, per certi aspetti, una grande richiesta di aiuto, a stare più tempo insieme, a ritrovarsi per sostenersi. Alla fine, dopo un esame di coscienza, una persona sola è sola… due persone sole invece, potrebbero diventare, volendo, una grande esperienza di vita. Questo gioco teatrale vuole essere una ironica finestra “socchiusa” sulle persone sole ed al contempo un invito… a stare di più insieme… e spegnere i cellulari. Amen. È uno spettacolo adatto a tutte le età. 15 euro .

Il calendario