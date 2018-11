"L'uomo dal fiore in bocca" e "All'uscita", gli spettacoli alla Shakespeare theatre academy

Pirandello per cominciare, Neil Simon e tanti altri autori per continuare. Con l’obiettivo di portare in scena la prima rassegna teatrale completamente nata, sviluppata e presentata all’interno di una accademia di recitazione.

Il 10 novembre alle 21,15 (e in replica l’indomani alle 18 e alle 21,15) alla Shakespeare Theatre Academy in corso Calatafimi 382 a Palermo - accademia con rettore onorario Giancarlo Giannini - andranno in scena “L’uomo dal fiore in bocca” e “All’uscita” di Luigi Pirandello, regia di Matteo Contino. In scena Mario Clames, Domenico Stroppiana e Caterina Tarantino. Il biglietto costa 10 euro, 8 il ridotto. La prenotazione è obbligatoria fino esaurimento posti. Il botteghino dell’accademia-teatro è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 20.