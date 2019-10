Dalla musica brasiliana al jazz, gli spettacoli al Fontarò Circolo Arci

Un caleidoscolpio di sonorità, caratterizzato da linguaggi musicali inediti, passando dal travolgente ritmo della musica brasiliana alla raffinatezza del jazz, darà vita agli spettacoli che si svolgeranno da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre al Fontarò Circolo Arci, il nuovo spazio di intrattenimento che dà voce alle più interessanti ed originali espressioni artistiche, sito a Palermo in largo Lituania, 10 (ex via Danimarca).

Il programma

Lunedì 28 ottobre dalle ore 21:30 alle 23:30

Brazilian Jazz Duets con Valentina Migliore e Angelo Battaglia. Saliranno sul palco Valentina Migliore (voce e percussioni) e Angelo Battaglia (chitarra), il duo acustico si esibisce sulla scena palermitana e siciliana ormai da diversi anni. Il loro spiccato senso del ritmo e la contagiosa energia positiva rendono questo duo fresco e accattivante, con un repertorio caldo e coinvolgente che abbraccia le tradizioni, dalla musica brasiliana, alle origini del jazz americano. Costo del biglietto: 5 euro

Mercoledì 30 Ottobre dalle ore 21:30 alle 23:00

Mimmo La Mantia Quartet in concerto. Il quartetto di Mimmo La Mantia si identifica musicalmente con un progetto originale costituito da un repertorio dal sound pertinente al Jazz moderno, fatto da composizioni originali e da arrangiamenti di alcuni standards internazionali. Il progetto si consolida grazie all'alchimia che coesiste fra i musicisti i quali, oltretutto da molti anni, hanno collaborato per molteplici occasioni.

La band: Joe Costantino (pianista, compositore, arrangiatore e docente di pianoforte jazz e discipline musicali); Tobia Vaccaro (chitarrista e violinista); Giovanni Villafranca (contrabbassista); Mimmo la Mantia (chitarrista, compositore e docente di chitarra e discipline musicali). Costo del biglietto: 5 euro

Giovedì 31 Ottobre dalle ore 21:30 alle 23:30

Quadro Nuevo - da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla. Energia, magia e ritmo travolgente si fonderanno in un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino. Il gruppo eseguirà una rilettura della meravigliosa musica di Astor Piazzolla, nella quale all’interpretazione dei brani, così come amava fare il maestro argentino, si fondono arrangiamento e improvvisazione con gli “assolo” di violino, del contrabbasso e della fisarmonica, accompagnati dalla voce di Alejandra Bertolino Garcia. Il concerto sarà un viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare, un viaggio nella storia e nell'universo di questo ballo, che trasporterà il pubblico fuori dai sentieri comunemente battuti, in una convivialità condivisa.

La band: Silvio Natoli (Chitarra classica e Contrabasso); Pier Paolo Petta (Fisarmonica); Davide Rizzuto(Violino); Alejandra Bertolino Garcia (Voce & Cajon); Silvia Miano e Maximilian Pasini (Danzatori). Costo del biglietto: 5 euro

Venerdì 1 Novembre dalle ore 21:30 alle 23:30

Continente Brasil. Il top del mood brasiliano, un concerto ad ampio spettro quello di Continental Brasil, dalla bossa più ricercata ai ritmi afro brasiliani, impreziositi dalle performance vocali di Edimar Macedo. Sarà una serata dedicata alla tradizione della musica popolare brasiliana con una attenzione particolare alle melodie e alle sonorità afro, reggae, samba reggae, axè e afoxè che si fonderanno al samba e alla bossa nova tradizionale. Una splendida coreografia di danza e antiche gestualità farà da cornice allo spettacolo, la cui energia e spiritualità coinvolgerà il pubblico.

La band: Edimar Macedo (voce); Vincenzo Palermo (chitarra); Gianni La Rosa (basso); Fausto Riccobono ( batteria); special guest Istagnu. Costo del biglietto: 8 euro.