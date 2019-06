"Game over" e "Le stagioni", doppio spettacolo tra teatro e danza sul palco del Savio

Un doppio spettacolo, per raccontare la nostra vita e fare emergere da noi stessi il senso della verità, quasi un percorso per il pubblico d’introspezione.

Il coreografo Marcello Carini e la Ensembre Company portano in scena la nuova creazione “Game over” e - a grande richiesta - la replica di “Le stagioni”, il 2 luglio alle 21 al teatro Savio in via Evangelista Di Blasi 102/B a Palermo. Il pubblico potrà vedere due spettacoli dove teatro e danza, lo condurranno in un’atmosfera surreale.

Così “Game over” è il risultato del periodo di residenza artistica di Marcello Carini al Tyrone Guthrie Annaghmakerrig di Monaghan in Irlanda. Si parte dalla necessità di protezione dell’uomo, resa in scena con la metafora di un ombrello, che crea come uno scudo di protezione per non affrontare la verità. Non una storia lineare, ma i racconti dei personaggi e i fotogrammi coreografici creano suggetioni per spunti di riflessioni.

"L’esperienza in Irlanda - dice Marcello Carini parlando di “Game over” - ha contribuito a fare emergere la mia verità artistica. Per “Game over” ci sono volute tre stesure, prima di creare il risultato definitivo perché durante la residenza le emozioni e le suggestioni che provato sono state particolari ed amplificate ed ho cercato il più possibile di descriverle in maniera onesta. Lavorare sulle proprie sensazioni è veramente qualcosa di particolare".

La serata continua con “Le stagioni”, un viaggio all’interno delle quattro stagioni e come queste possono essere vissute e percepite nelle diverse parti del mondo. Protagonisti sono quattro viaggiatori e quattro fate delle stagioni, che accompagnano i ricordi di inverno, primavera, estate e autunno. L’ingresso è a inviti che si possono ritirare alla Ensemble Company in via Bara all’Olivella 70 a Palermo.