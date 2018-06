"Sorsi di mare", la mostra di pittura di Antonella Affronti a Terrasini

Domenica 24 giugno alle ore 18.30 presso il Margaret Cafè a Terrasini, sarà inaugurata la mostra di pittura di Antonella Affronti intitolata “Sorsi di mare”. Presentano Vinny Scorsone ed Evelin Costa. La mostra, visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:00 fino al 12 Luglio, è promossa e curata dall’Associazione Asadin ed Evelin Costa, con testi di Vinny Scorsone e di Evelin Costa.

Antonella Affronti nasce e opera a Palermo. Inizia la sua attività nel 1981, da un'indagine del reale con impronta vagamente impressionista per opere che si distinguono come “fluttuazioni dello spazio e della luce”. Nel ciclo “Trasparenze” ( ‘94 – ‘97 ) la sintesi coloristica si fa più consapevole, le pennellate si allungano il tratto si assottiglia indagando i soggetti più da vicino. Dal 1999 al 2006 è il ciclo degli “ Spiragli, Abissi d'energia , Fluide armonie , Vibranti policromie” ; qui le pennellate diventano nastri che avvolgono , il colore si fa corposo il soggetto pretesto per addentrarsi nella materia. Tra il 2007 – 2016 vengono acquisite sue opere dalla Pinacoteca di Chateau Des Rèaux in Chouzè sur Loire ( Francia ); dalla Fondazione La Verde - La Malfa in San Giovanni La Punta (CT), dalla Pinacoteca del Castello in Carini (PA), dal Museo Diocesano di Monreale, dal Museo degli Angeli, Sant’Angelo di Brolo (ME), dall’Istituzione Francesco Carbone Ficuzza (PA ), dalla Curia Arcivescovile (PA). Fino al 2009 sono le “Mutazioni” forme che non trovano pace, che ardono di impeto. Nel 2009 alla fondazione La Verde - La Malfa è la performance per l'opera Solstizio d'estate, e la partecipazione al Graffiti Dey con il totem “Mutazioni della pietra”. Sono del 2011 le mostre “Made in Sicily” a Catania e a Palermo. Del 2015 la sua monografia in occasione della mostra “Diario segreto” alla Galleria Studio 71, Palermo. E’ del 2018 per la mostra “le opere di misericordia” l’acquisizione di “dar da mangiare agli affamati” all’arcivescovo di Palermo che farà itinerare questa mostra attraverso le chiese più belle di Palermo e non solo, tra cui la Cappella Palatina. Sue opere figurano in Italia e all’estero presso collezionisti e musei.