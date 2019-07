Sole luna doc film Festival, allo Spasimo la nuova edizione dedicata a Bertolucci

Sono le donne, il loro coraggio, la voglia di spendersi per gli altri e di raccontare storie della nostra contemporaneità, il filo conduttore del XIV Sole luna doc film Festival, la rassegna internazionale di cinema documentario organizzata dall’associazione Sole Luna - un ponte tra le culture, che si terrà a Palermo dal 7 al 13 luglio.

Un’edizione particolarmente ricca che si aprirà con uno speciale omaggio al regista Bernardo Bertolucci, alla presenza della regista e moglie Clare Peploe, di Jacopo Quadri, editor dei suoi ultimi film e dell’amico scrittore Jon Halliday. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Branciforte alla presenza del Direttore generale dell'assessorato al Turismo Lucia Di Fatta; di Alessandro Rais, Direttore Sicilia Film Commission; di Adham Darawsha, Assessore alle Culture e alla Partecipazione democratica del Comune di Palermo e del rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari.

Oltre 50 le proiezioni in programma di cui 24 film in concorso tra lungometraggi e cortometraggi e 20 première a partire dalla rassegna monografica “Freedom Women” del documentarista di guerra Giancarlo Bocchi: sei film che saranno presentati in anteprima assoluta a Palermo e che accendono i riflettori su donne impegnate in vari paesi del mondo dove dittature e guerre infrangono libertà e diritti.

Per sette giorni - dal 7 al 13 luglio - il complesso di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, capitale del Mediterraneo e mosaico di culture, si trasformerà in un’isola del Cinema del reale con quattro sale - una in più rispetto agli scorsi anni - per la proiezione dei film e dei corti in concorso e delle rassegne fuori concorso.

Tre, come ogni anno, le sezioni in concorso: Human Rights che accoglie documentari che raccontano storie di diritti negati, mortificati o conseguiti; The Journey che assume il viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana; Short Docs, per film che non superano la durata di 30 minuti e che accendono i riflettori su temi cruciali del presente.

I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese e per non udenti. Sono previste anche audio descrizioni per non vedenti. L'80 per cento delle opere è di produzione internazionale proveniente da: Iran, Regno Unito, Francia, Colombia, Germania, Russia, Polonia, Spagna, Brasile, Vietnam, Siria, Belgio, Australia, Canada, Afghanistan, Svezia, Danimarca, Libano, Argentina, Uruguay, Italia.

A decretare i vincitori sarà una giuria internazionale, composta dal regista romano Giorgio Treves, dalla documentarista sudafricana Aliki Saragas (vincitrice della scorsa edizione del Festival), dall’attore palestinese Mohamad Bakri, dalla regista Costanza Quatriglio (dal 2019 direttore artistico e coordinatore didattico del CSC di Palermo), e dalla scrittrice e critica Tiziana Lo Porto. Assegnerà il Premio Miglior documentario sostenuto dalla Fondazione Sicilia al miglior film in concorso, e al miglior cortometraggio, offerto dal Museo Internazionale delle Marionette di Palermo Antonio Pasqualino e le menzioni: Miglior regia, Miglior fotografia, Miglior montaggio.

Parallelamente a questa, lavoreranno altre due giurie: la giuria speciale delle scuole, che ha visto impegnati studenti delle scuole superiori di Palermo, coinvolti in un progetto formativo incentrato sul cinema del reale nel corso dell’anno scolastico; e la giuria “Nuovi italiani”, composta da giovani “stranieri” che hanno stabilito la loro residenza in città per studiare nell’ateneo palermitano.

Nella stessa direzione, la presentazione della rete “Film for our future” fortemente voluta dai direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura: un network che mira a creare un impatto sociale coinvolgendo attivamente i giovani registi per mostrare la loro capacità di informare e ispirare persone di ogni ceto sulle sfide globali che il nostro mondo moderno deve affrontare. Ne fanno parte: Watersprite Film Festival (UK), Lucca Film Festival (Italia), Arc Film Festival (Germania), Festival dei Diritti Umani (Italia), Sole Luna Doc Film Festival (Italia), Raindance Film Festival (UK), Sustainable Living Film Festival (Turchia), Religion Today Film Festival (Italia).

Ricco il programma fuori concorso che quest’anno vede una nuova sezione dedicata al documentario italiano: Sguardi doc Italia che si aprirà con “1938 diversi” di Giorgio Treves realizzato per gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste. Più ricca anche la sezione “Creare Legami” che inaugura la nuova collaborazione con il Festival di Malaga grazie all’Instituto Cervantes e prevede diverse proiezioni About the war in collaborazione con l’Institut Francais, il festival Duemila30, e il festival Animaphix con una programmazione di film di animazione realizzati dagli allievi della scuola di cinematografia di Torino e alcuni laboratori rivolti a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Infine, il progetto Parola Chiave Mambor dialoghi d’artista a cura di Silvia Jop e Kama Production attorno al documentario “Mambor” di Gianna Mazzini e con la partecipazione del musicista Andrea Satta. Tra i compagni di viaggio di questa edizione anche La Fondazione The Brass Group che aprirà il festival con la sua Brass youth jazz Orchestra composta da giovani musicisti siciliani tra i 17 ai 35 anni. A chiudere sarà invece l’anteprima del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo allo Spasimo. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito.

Sole Luna Doc Film Festival è realizzato con il sostegno dell’Accordo di Programma Quadro Sensi Contemporanei (Agenzia per la Coesione Territoriale, il Mibact Direzione Generale Cinema, la Regione Siciliana |Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e la Sicilia Film Commission), del Comune di Palermo, dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione con Por Fse Sicilia, della Fondazione Sicilia, dell’Istituto Cervantes Palermo, dell’Institut Francais di Palermo, Scuola superiore per mediatori linguistici di Vicenza.

Ha inoltre il patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni, Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Culture e Società, Itastra, Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Goethe Institut, Fondazione Ignazio Buttitta, Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Federturismo Confindustria, Touring Club Italiano. In collaborazione con CSC Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia.