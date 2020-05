"La última estación", il film di Catalina Vergara e Cristian Soto per Sole Luna Festival

“Film coraggioso e intenso capace di esprimere cinematograficamente il senso della vecchiaia, dell’abbandono e dell’attesa della morte, senza paura dei vuoti e del confronto con i corpi in decadimento”. Così la giuria internazionale della 13esima edizione del Sole Luna Festival definì nelle motivazioni del premio “La última estación” dei registi cileni Catalina Vergara e Cristian Soto, in programma martedì26 maggio (ore 19,30 su www.solelunadoc.org) per la rassegna online “15 Doc winners collection”.

Il film vinse l’ottava edizione del festival nel 2013. Oggi, al tempo del Covid, quelle storie offrono l’occasione per riflettere su un tema attualissimo: la condizione della vecchiaia, della solitudine e del trascorrere dei giorni in una casa di riposo, ultima stazione terrena prima che abbia luogo l’inevitabile viaggio verso la morte.

Nelle motivazioni i giurati sottolinearono “l’altissimo livello del lavoro svolto, dalla regia alla fotografia al montaggio”. La giuria era composta quell’anno da: Alessandro Rais, storico del cinema e critico cinematografico; Fariborz Kamkari, regista e autore; Giona A. Nazzaro, giornalista e critico cinematografico; Maria Cristina Papetti di Enel Green Power; e dalle registe Michela Occhipinti ed Emma Rossi Landi.

La visione del film è consigliata in presenza di un adulto. La rassegna “15 Doc winners collection” ha avuto inizio il 30 aprile e proseguirà fino al 18 giugno offrendo ogni martedì e giovedì alle 19,30 sul sito www.solelunadoc.org, i film premiati dal Festival nei suoi anni di attività, in attesa della 15esima edizione in programma a luglio.