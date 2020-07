Sole Luna Doc Film Festival allo Spasimo, la retrospettiva per Robert Kramer

Com’è la vita fuori dalle città? Cosa pensano e quali difficoltà incontrano i giovani che abitano in contesti rurali, in Sicilia come in altri luoghi d’Italia e del mondo? E ancora: cosa significa confrontarsi, qui con l’immensità del cosmo e con fenomeni come la migrazione? La seconda serata del XV Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale del documentario d’autore in scena al complesso di Santa Maria dello Spasimo a Palermo fino al 12 luglio, è un viaggio in luoghi distanti dal frastuono e dalla quotidianità più nota.

Un viaggio cinematografico che attraversa i più importanti osservatori astronomici del mondo, situati in angoli remoti del pianeta per giungere fino in Sicilia alla scoperta di cosa significa, realizzare un desiderio semplice come prendere la patente, per un giovane allevatore dell’entroterra. Alle 22,30, invece, il via alla retrospettiva dedicata al regista statunitense Robert Kramer (1939-1999) con “Ice”, un film del 1969 che racconta le tensioni di quegli anni in Vietnam attraverso una trasposizione fictional: gli Stati Uniti sono in guerra contro il Messico e alcuni clandestini si ribellano contro il regime fascista di New York.

La serata inizia alle 20,30 con il “Preludio al cinema” a cura dei giovani del The Brass Group e con l’esibizione di Eba Trio. In programma, nella navata Centrale, alle 21, “Starstuff” di Milad Tangshir (Italia 2019, 80’), documentario girato tra il deserto di Atacama in Cile, il Grand Karoo in Sudafrica e l’isola di La Palma, nell’Oceano Atlantico. Tre punti privilegiati per l’osservazione e lo studio del cosmo dove comunità scientifica internazionale e minuscoli villaggi di contadini guardano e raccontano il cielo con sguardi diversi. Segue alle 22,30 “Campo” di Tiago Hespanha (Portogallo 2019, 100’), che si focalizza su una base militare nei dintorni di Lisbona tra le più grandi d’Europa dove “grande storia” e storie individuali si incontrano lontano dalle luci della città.

In concorso, in Sala Giardino alle 21, invece, “Pratomagno” di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino (Italia 2019, 29’). Pratomagno è una montagna nel cuore dell’Italia dove un bambino italiano, Alberto, e un ragazzo del Gambia, Sulayma, vivono un’amicizia speciale, in simbiosi con la terra e gli animali, finché un oscuro presagio si affaccia all’orizzonte, preannunciando una frattura.

Per la rassegna Sicilia Doc dedicata ai giovani registi del CSC, “la Patente” di Giovanni Gaetani Liseo (Italia, 2018, 40’) racconta, invece, le difficoltà del diciottenne Domenico, giovane pastore che vive in una fattoria isolata in montagna, per coronare un sogno semplice come prendere la patente. Tra distanze da percorrere e animali di cui prendersi cura. Il Festival si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid e del distanziamento fisico. Gli ingressi, fino ad esaurimento posti, saranno possibili da un’ora prima delle proiezioni. Obbligatorio per l’ingresso l’uso della mascherina. Tutti i film in concorso sono visibili (con un unico streaming in contemporanea al festival “in presenza” per un massimo di 500 visualizzazioni) anche sul sito www.solelunadoc.org.

Il programma

Ore 20.30

Preludio al cinema / Prelude to cinema

in collaborazione con / in collaboration with

The Brass Group

Eba Trio

Ore 21.00 (Spasimo Navata)

concorso / competition

Star Stuff, Milad Tangshir

Italia 2019, 80’

v.o. sott. ing. e ita / o.v. Eng. and Ita. sub.

Ore 22.30

concorso / competition

Campo, Tiago Hespanha

Portogallo 2019, 100’

v.o. sott. ing. e ita / o.v. Eng. and Ita. sub.

Ore 21.00 (Spasimo giardino)

concorso / competition

Pratomagno, Gianfranco Bonadies, Paolo Martino

Italia 2019, 29’

v.o. sott. ing. / o.v. Eng. sub.

Sicilia Doc / CSC sede Sicilia

La patente, Giovanni Gaetani Liseo

Italia, 2018, 40’

v.o. sott. ing. / o.v. Eng. sub.

Ore 22.30