Innovazione, agrifood e smart communities: a Sanlorenzo Mercato è tempo di Smau

Il Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, giovedì 27 febbraio farà tappa in Sicilia per la seconda edizione di Smau Palermo. Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l’evento sarà l’occasione per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership tra i protagonisti dell’ecosistema nazionale e internazionale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra Regione Siciliana e Smau. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria su Eventbrite.

Di innovazione applicata al settore dell’Agrifood e delle Smart Communities si parlerà nei diversi eventi della giornata, in cui saranno raccontate le principali esperienze di collaborazione vincente tra startup e imprese e dove sarà data voce a quelle realtà che, in Sicilia, stanno svolgendo una concreta attività di collegamento tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e quello delle imprese.

L’appuntamento è nel contempo un momento di rilascio delle attività che hanno visto protagoniste lo scorso anno alcune imprese siciliane, che grazie alla Regione hanno preso parte alle tappe internazionali del circuito SMAU: startup che hanno avuto la possibilità di incontrare potenziali clienti e partner per avviare nuove collaborazioni e imprese consolidate che si sono distinte per aver ricevuto il Premio Innovazione SMAU per aver avviato progetti di trasformazione digitale o innovazione aperta. Questa data dà inoltre il via al progetto promosso dalla Regione Siciliana che consentirà a 30 startup innovative selezionate di partecipare agli appuntamenti internazionali del circuito SMAU 2020: Londra, Berlino, la nuova tappa di Parigi e Milano.

Momenti pubblici di rilascio e tavoli di lavoro sono la formula consolidata del Roadshow Smau per riunire tutti i potenziali attori dell’innovazione presenti nel territorio e favorire occasioni di collaborazione in ottica Open Innovation: si condivideranno esperienze in corso e si discuterà delle strategie di innovazione e sviluppo territoriale, al fine di facilitare incontri one-to-one tra i protagonisti.

Da un lato gli SMAU Live Show sono eventi in cui imprese e attori della pubblica amministrazione presentano propri progetti, iniziative ed esperienze di innovazione - le migliori riceveranno il Premio Innovazione Smau - e una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell'ambito di uno speed pitching. I Live Show durano 50 minuti ciascuno e vengono trasmessi anche in streaming live, moderati da un giornalista esperto di temi di innovazione: obiettivo è presentare i protagonisti, agevolando il successivo momento di networking e approfondimento tra i partecipanti.

Tre quelli previsti nel corso della giornata: si inizia parlando di Open Innovation come opportunità per imprese e startup, si continua ascoltando le esperienze di Innovazione al servizio del Made in Italy, tra sostenibilità e internazionalizzazione della filiera agroalimentare, per finire in ambito Smart Communities come innovazione al servizio di cittadini, turisti e imprese.

Dall’altro, i Tavoli di lavoro sono eventi su invito in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative, startup e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, in questo caso Food & Retail e Smart Communities portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni e alla nascita di partnership.

Nel programma di Smau Palermo, gli SMAU Live Show sono anche un momento di restituzione dei contenuti emersi nel Tavolo di lavoro sullo stesso tema che li ha preceduti, al fine di far beneficiare il maggior numero possibile di imprese di quanto è stato condiviso dai protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.

Smau Palermo sarà quindi un’occasione per accendere i riflettori sulle eccellenze proposte dalle startup e dalle imprese locali, per farle conoscere e confrontarsi in un programma articolato di incontri, matching, momenti di presentazione e networking, con l’augurio che trovino nella tappa siciliana di Smau, un luogo ideale per dare avvio a nuove collaborazioni nel segno dell’innovazione.