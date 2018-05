"Slam Poetry" degenerazioni: goliardico duello tra poeti

Slam Poetry: non una semplice gara di poesie ma un goliardico duello di poeti. Le poesie possono non essere in rima, non per forza in Italiano e non è detto che debbano avere un significato profondo! Siamo per la libera espressione di sè!



Presentatori : Carmelo Mulè

Durante la serata ci farà compagnia alla console Jesse Hearty



Miscelarti

associazione che difende la "libera espressione di sè"

art 9 e 21 della "Costituzione della Repubblica Italiana" del 1947

art 19 e l'art. 27 della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" del 1948

art.11 della "Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea" del 2000



Social Factory

E' un evento di beneficenza lo SLAM POETRY, itinerante nei locali privati, pubblici e associativi, per raccogliere i fondi per realizzare, nel quartiere Montepellegrino di Palermo, il "Social Factory". La progettualità depositata al Comune di Palermo, che ha acconsentito alla OdV Miscelarti la gestione del bene confiscato alla criminalità di via Spedalieri 42, prevede:

1) L'apertura al pubblico della "Biblioteca di quartiere gratuita" con libri liberamente donati e catalogati, dove i fruitori potranno prenderli in prestito o consultarli per studio.

2) L'apertura di un servizio di "Sostegno scolastico" per 20 bambini in disagio sociale a causa della dispersione scolastica

3) L'attivazione di una web radio libera, dove i giovani avranno la possibilità di sperimentarsi nell'ideazione e la conduzione di un programma.

4) L'attivazione di percorsi culturali e laboratoriali (bricolage, teatro, pittura, scrittura, danza, musica, ecc...) per fasce di reddito.