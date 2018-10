Manuel Agnelli, Ambra Angiolini, Tea Falco e tanti altri: a Palermo arriva Sky Arte Festival

Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, Capitale Italiana della Cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi della città. A Palermo, centro creativo e culturalmente vivace, Sky sarà presente anche con appuntamenti sportivi e iniziative sociali legate all’ambiente. Una due giorni immersiva che vedrà il coinvolgimento sul territorio di alcuni tra i protagonisti della scena artistica, musicale e sportiva italiana, con eventi aperti a tutti e a titolo gratuito.

Il cuore delle numerose iniziative sparse per la città sarà la Kalsa, quartiere arabo a due passi dal mare, autentico e affascinante nel suo duplice aspetto di quartiere popolare ma che conserva ancora testimonianze di sfarzo, in un mix di vicoli suggestivi, ricchissimi palazzi nobiliari, spazi pubblici recuperati al degrado e ritornati a far parte di eventi molto seguiti della vita culturale della città. Tre le spettacolari location la chiesa del ‘500 Santa Maria dello Spasimo. La sera di venerdì 12 ottobre la navata centrale ospiterà il concerto di Brunori Sas, un omaggio a Com’è profondo il mare di Lucio Dalla. Nell’evento, ideato in esclusiva per Palermo, il cantautore reinterpreterà il primo album da autore di Dalla in una terra in cui il mare è, oggi, simbolicamente al centro dell’attenzione. Nella giornata di sabato 13 ottobre numerosi proiezioni e incontri con volti del canale, ospiti e personaggi legati al mondo dell’arte e della musica si terranno proprio nello Spasimo o al Teatro Garibaldi. Tra gli altri anche Manuel Agnelli, Ambra Angiolini, Isabella Ragonese, Oliviero Toscani, Carlo Lucarelli, Tea Falco.

Infine, l’Orto Botanico sarà il luogo ideale per assistere a un incontro dedicato all’intelligenza delle piante con lo scienziato di fama mondiale Stefano Mancuso e i Deproducers, un collettivo di musicisti che con il progetto Botanica, co-ideato e co-prodotto con Aboca, raccontano la magia del mondo vegetale. Tra i partner del Festival, la radio ufficiale Virgin Radio e ArtTribune. Il programma completo e tutti i dettagli per accreditarsi gratuitamente ai numerosi eventi previsti nella due giorni, si possono consultare sul sito www.festivalskyarte.com. E per condividere ogni momento del Festival, l’hashtag ufficiale è #SkyArteFestival.