"La nave fulmine, fosforo e fantasia: sinfonia per 100 percussionisti al molo di Palermo

La prima mondiale dal titolo “La Nave Fulmine, fosforo e fantasia” Sinfonia per 100 percussionisti e una nave, organizzata da 1000 Beats, European Drum & Percussion Festival Academy sarà svolto al porto di Palermo al Molo Vittorio Veneto dalle ore 19 del giorno 30 aprile 2019 ingresso solo su prenotazione.

La sinfonia scritta appositamente per l’evento dal compositore Dario Buccino è suonata da 100 percussionisti di 1000 beats, diretti dal Bernard Wulff (DE), vedrà protagonista una nave, un mezzo di arrivo ma anche di partenza, una idea di fluidità armonica in uno scambio culturale ed emozionale che trasporterà gli spettatori in un viaggio tra i suoni e le emozioni di ritmi innovativi.

La nave si trasforma da mezzo di trasporto, in luogo di incontro e di emozioni, ancorata al molo diverrà punto di partenza e di arrivo che attraverso il coinvolgimento delle emozioni del pubblico sarà “un bel posto dove migrare”. Migrazione intesa non solo come spostamento fisico, come movimento fisico, ma anche come trasferimento emozionale, come movimento di battiti, che insieme creano un luogo magico e accogliente dove “abitare”.