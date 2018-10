"Implementing Collaborative Governance", il simposio internazionale a Scienze Politiche

Simposio Internazionale su "Implementing Collaborative Governance". L'evento si terrà il 25 e 26 ottobre al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo, in cui di recente è stato riconfermato direttore il professor Alessandro Bellavista, Ordinario di Diritto del Lavoro.

Al Simposio - organizzato dal professor Carmine Bianchi, Ordinario di Economia Aziendale - interverranno importanti relatori da tutto il mondo (tra cui il professor Stephen Osborne dell’Università di Edimburgo, il professor Elio Borgonovi e la professoressa Greta Nasi dell’Università Bocconi di Milano) per confrontarsi su metodologie, approcci ed esperienze pratiche relative ai processi di coordinamento tra aziende pubbliche e private, chiamate ad interagire per governare fenomeni di particolare complessità (quali disastri naturali, corruzione, infiltrazioni mafiose, etc.) e generare un miglior impatto - in termini di performance - sul territorio in cui operano.