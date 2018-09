"Sicily Talent Show": il talent itinerante, televisivo e web sbarca sul palco di Terrasini

Da un’ idea di Christian Carapezza nasce “Sicily Talent Show” il talent itinerante, televisivo e web, che, per questa III^ edizione si concluderà sabato 08 settembre dalle ore 19.30, nella prestigiosa location dell’ anfiteatro Villa a Mare di Terrasini in provincia di Palermo.

Più di 200 concorrenti tra ballerini e cantanti si sfideranno per l’ambito trofeo che, decreterà il miglior talent per questa edizione 2018. I vincitori di ogni categoria (danza – canta – danza e gruppi) riceveranno una serie di borse di studio e premi offerti dai diversi partner dell’evento, inoltre, per l’ anno a seguire saranno inseriti nel circuito degli spettacoli prodotti da Studio Trentasei Eventi & Produzioni o di aziende di management nostri partner. Infine, il vincitore assoluto scelto tra i primi di ogni categoria, riceverà anche una vacanza per 2 persone in pensione completa in un prestigioso Resort in Sicilia, oltre ad essere il Testimonial del concorso sino all’ edizione successiva.

Una prestigiosa giuria formata da diversi rappresentati del canto e della danza saranno presenti difronte i talenti in gara per stabilire chi di essi saranno i migliori. La Giuria della prestigiosa finale 2018 sarà rappresentata per la categoria danza da: Giovanni Rosaci, Ernesto Forni, Angela Abbigliati, Deborah Serina e Gigi Iemma. Per categoria Canto saranno presenti: il maestro Pietro Ballo, Maria Corso, Armand Curameng, Maria Grazia Terranova in arte Joline.

La kermesse sarà presentata dall’ ideatore e produttore della manifestazione Christian Carapezza, in compagnia di Barbara Lipari.

Si ringrazia: Comune di Terrasini; Sicuritalia e Triscele; Martinez service audio e luci; lo staff di parrucchieri di Pippo Piraino, la truccatrice Loredana Castiglione e Alessandra Cipolla che con i loro staff cureranno il look dei ragazzi in gara; Bar Chantily di Palermo; Bonetti Eventi & Servizi di Carmelo Bonetti; ViviSicilia di Angelo Marano per le riprese e i servizi tv e web. Una serata all’insegna dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni e patrocinata dal Comune di Palermo e dal Comune di Terrasini, direzione casting di Deborah Serina, direzione organizzativa ed artistica Christian Carapezza. Ingresso Gratuito