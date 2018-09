Sicily Food Festival, il meglio dell'agroalimentare siciliano per una tre giorni a Cefalù

Il meglio della produzione agroalimentare siciliana nell’incantevole scorcio del lungomare di Cefalù: dal 7 al 9 settembre arriva il "Sicily Food Festival" per tre giorni di festa, formazione e promozione turistica.

L'evento è organizzato dall’associazione Kefood che dal 2004 riunisce chef e professionisti di settore, in collaborazione con la Regione Siciliana e con dei partner d’eccellenza tra cui l’Università degli Studi di Palermo, il Parco delle Madonie e dei Nebrodi , Stal - Corso di studi Scienze e tecnologie agroalimentari e Slow Food. Qualità ed eccellenza, saranno i must della manifestazione che punterà al concetto di condivisione e di amore per il buon cibo, che potrà essere degustato lungo un percorso dei sapori, che quest’anno per la prima volta accoglieranno Aic Sicilia all’interno della stessa area espositiva. Tutti i piatti risponderanno alla regola delle specialità e tipicità locali, che fanno parte della cosiddetta “Dieta Mediterranea” patrimonio dell’ UNESCO, con la presenza dei più virtuosi chef stellati d’Italia tra cui lo chef di costiera del ristorante Le Calette, Nunzio Tomasello, e l'Ambasciatore del Gusto Gioacchino Sensale, interprete dell’eccellenza gastronomica mediterranea. Tre giorni di gusto ma anche di masterclass, incontri formativi e seminari su focus tematici e soprattutto tanti spettacoli con concerti, artisti di strada e musica dal vivo.