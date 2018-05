Sicilian Handmade Market, l'artigianato dell'isola in una mostra mercato a Palazzo Asmundo

Dopo la precedente edizione, che ha fatto registrare l’ingresso di un migliaio di persone provenienti da ogni parte del mondo, l’associazione Artigianando presenta la V edizione del Sicilian Handmade Market, la mostra mercato dedicata interamente alle diverse e particolari unicità dell’artigianato siciliano. Sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle 10 alle 20, presso Palazzo Asmundo (via Pietro Novelli 3, Palermo), palazzo del 600 di fronte la Cattedrale di Palermo, gli avventori potranno ammirare e acquistare quanto di meglio l’artigianato presente in Sicilia ha da offrire.

Nei grandi saloni del palazzo verranno allestiti, in entrambe le giornate, diversi spazi con diverse tipologie di artigianato: si andrà dalle ceramiche decorate a mano, grazie alla presenza di alcune artiste ceramiste che presenteranno un ampio campionario che spazierà da ceramiche artistiche, con particolari decorazioni, a ceramiche che riproducono i simboli della nostra Sicilia, come il Carretto siciliano, la Testa di moro e la Trinacria, passando per quelle più particolari come quelle create con la tecnica giapponese Raku, ad angoli dedicati invece ai monili e all’oreficeria. Ci sarà un spazio dedicato anche all’arte della ceroplastica siciliana della Domus Artis e quelli dedicati alle sfere e miniature realizzate con fili di lana e di cotone o capelli del Filo di Re Giorgio. E ancora, immancabile lo spazio dedicato ad oggetti realizzati al chiacchierino, antica tecnica di lavorazione a maglia così come quello dedicato agli amanti del vinile