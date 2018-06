Sicilia Cabaret, lo spettacolo a Palermo: il live show al Teatro di Verdura

Sicilia Cabaret Live Show al Teatro di Verdura domenica 8 luglio con uno spettacolo inedito



Dopo lo straordinario successo della trasmissione televisiva e le tre date sold out della scorsa estate, i comici di Sicilia Cabaret tornano al Teatro di Verdura di Palermo con uno spettacolo del tutto inedito, mai visto in tv, domenica 8 luglio a partire dalle ore 21.30.

Condotto da Matranga e Minafò, il Sicilia Cabaret Live Show vedrà esibirsi sul palco del Teatro di Verdura tutti i comici che vi hanno fatto divertire nel corso della scorsa stagione televisiva del programma: I 4 Gusti, I Respinti, Lupetto, Mago Plip, Ivan Fiore, I Badaboom, Akiz, Daniele Vespertino, Simone Riccobono, Roberto Pizzo e molti altri. Special Guest della serata il gruppo Shakalab, collettivo formato dall'unione di 5 dei più importanti nomi del reggae siciliano come Jahmento, Lorrè, Dj Delta, Br1 e Marcolizzo.



