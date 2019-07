Sasà Salvaggio show, si ride sorseggiando un calice di vino a Sanlorenzo Mercato

Una serata tutta da ridere a Sanlorenzo Mercato. Mercoledì 31 luglio a partire dalle 21.30 arriva per la prima volta Sasà Salvaggio con uno show ricco di divertenti sketch e una sana ironia tutta sicula (ingresso libero, prenotazione tavoli con consumazione obbligatoria).

Il comico palermitano con arguzia mostra pregi e difetti dei siciliani, dal celebre sketch della "lapa" agli usi e costumi dei siciliani a tavola, fino alle amatissime e immancabili barzellette. Salvaggio mette in scena il meglio del suo repertorio, rispondendo anche alle richieste del pubblico, per uno "spettacolo - karaoke" che trascinerà il pubblico in un vortice crescente di risate. Prima consumazione obbligatoria (vino, birra, bibite e acqua 5€, cocktail e after dinner 7€).