Accordi e disaccordi, Mandreucci e Vella: lo show in musica da Forme d'Arte

Incursione musicale comico involontaria sulle canzoni che ci hanno cambiato la vita. Due voci, due chitarre, mille storie, sul palco danno vita ad una coppia “ trasversale "di intrattenitori, shakerando country&western e grandi pagine d’autore, mitologia musicale e

ballate folk, leggerezza e contenuto, De Andrè e Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones, passando per Woodstock e la filosofia “hippie”.

E' la filosofia dell' “ acustico show” della coppia palermitana che ha superato i trentanni di sodalizio artistico. Chitarre al seguito, uno stile non propriamente... accademico ed un “ canzoniere senza tempo ” che i due scandagliano con complice "divergenza di vedute”. Questi gli ingredienti base per la costruzione del loro racconto musicale comico - involontario fatto di “accordi & disaccordi” , immaginando di infilare la monetina nel jukebox negli anni d'oro del nostro patrimonio musicale. Dal varietà musicale televisivo ante-litteram al t alent, dove si consuma l'odierna liturgia della canzonetta. Accettano richieste, sfidano il pubblico, conoscono i testi di mille canzoni e le cantano tutte, spesso improvvisandole al momento. Artefici di un viaggio al centro della musica e del cinema, persino delle sigle dei cartoni animati e della televisione in bianco e nero, tempi in cui la pubblicità era “ la réclame ” e non ancora “ consigli per gli acquisti”.