Tra musica d'autore e battute, al Palab lo show che segna il ritorno di Le Papola

Allegri, divertenti, trasgressivi, sopra le righe e soprattutto imprevedibili. Dopo più di un anno di pausa tornano in scena Le Papole, il 21 febbraio alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Il quintetto, capitanato da Alessandro Torcivia, porterà in scena uno show incentrato sull’ironia, dove suoni e sorrisi cammineranno in parallelo, tra cantautorato e battute.