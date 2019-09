Sicurezza alimentare, lo show cooking di Confcommercio su tutto quello che c'è da sapere

Confcommercio e Fipe Palermo ospiteranno il 9 ottobre, dalle 10.30, nei locali di via Emerico Amari, lo show cooking “Tutto quello che c’è da sapere su sicurezza alimentare, allergeni e corretta alimentazione”, dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale di ristoratori e addetti alle cucine che saranno guidati da uno chef, affiancato da un membro dell’Istituto Superiore di Sanità.

Palermo sarà una delle tre città italiane - insieme a Roma e MIlano - a ospitare l’evento organizzato dalla Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), dall’ISS, dalla Reti Città Sane Oms e da F.O.O.D.

Tre moduli

Sono previsti tre moduli: per la sicurezza alimentare saranno esposte le corrette tecniche di manipolazione e cottura degli alimenti e la loro conservazione in frigo per evitare contaminazioni microbiologiche e chimiche; il tema della sicurezza nutrizionale sarà dedicato alla identificazione di una dieta salutare e di menu bilanciati in pausa pranzo; per la corretta gestione degli allergeni saranno illustrate le tecniche da adottare per evitare contaminazioni di allergeni in cucina.

Interverranno Giuseppe Plutino e Roberto Copparoni, dirigenti Medici del Ministero della Salute DGISAN (Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione); Rossana Del Santo, responsabile nazionale DSE della Federazione Italiana Cuochi per Allergeni e Celiachia; Olimpia Vicentini, ricercatore scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità.