Un sorbetto allo spritz fatto con l'azoto liquido, lo show cooking di Peppe Cuti

Peppe Cuti, maestro del gelato, riconosciuto sia in Italia che all’estero, sarà ospite domenica 29 settembre di uno show-cooking tutto da gustare. In occasione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita, Scavolini Store Palermo accoglie curiosi e golosi a partire dalle ore 18.00 con un evento gratuito e aperto al pubblico. Innovazione e tecnologia incontrano la tradizione: ecco che il pubblico scoprirà come realizzare un particolare gelato allo spritz preparato con azoto liquido, per poi concedersi un fresco aperitivo di fine estate.

Vincitore di diversi concorsi sia nazionali che internazionali, il maestro Peppe Cuti è anche docente presso le migliori scuole di gelateria e tecnico presso numerose aziende del settore food. Insieme alla sua famiglia gestisce anche la gelateria palermitana Al Gelatone. In un mercato in continua evoluzione, nel quale il gelato non rappresenta più un prodotto stagionale, l’obiettivo del maestro Cuti è quello di portare innovazione e tecnologia alimentare per ottenere gelati eccellenti, salutari e che non perdano mai di vista le storiche ricette italiane, né la qualità delle materie prime utilizzate. Nel corso della sua carriera il maestro Peppe Cuti ha rappresentato il gelato italiano in numerose fiere, tra cui Dubai, Shanghai, Stoccarda, Madrid e molte altre, diventando ambasciatore del gelato italiano nel mondo.

Il tema e la ricetta

Un sorbetto allo spritz realizzato con l’azoto liquido. Sembra fantascienza ma è solo il risultato di tanto studio ed esperienza: questo gas, inodore e incolore, e presente naturalmente nell’aria, viene utilizzato come refrigerante portando la miscela a trasformarsi rapidamente in gelato e senza l’ausilio di macchina del gelato. Uno spettacolo da vedere… e da assaggiare!