Tutti pazzi per Alessandro Borghese, lo show cooking alle terrazze della Rinascente

Obicà, il primo Mozzarella Bar al mondo, invita i palermitani allo Speciale PalermoJam in compagnia di Chef Alessandro Borghese. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 ottobre alle 19.30 nella suggestiva location delle terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico.

Lo Chef Alessandro Borghese presenta con un coinvolgente live cooking alcuni piatti del nuovo menù invernale, disponibile in tutti gli Obicà d’Italia a partire dal 10 ottobre. Ogni anno infatti la proposta del Mozzarella Bar varia seguendo la stagionalità degli ingredienti, così da proporre il meglio che la natura e i produttori italiani offrono. Come da tradizione la musica dal vivo accompagnerà questo special event. Nancy Ferraro e i Radioflores faranno fare agli ospiti un tuffo nella musica italiana degli anni Venti, Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta. Il loro repertorio varia dallo swing alla musica da ballo anni Sessanta, Settanta e Ottanta italiana ed internazionale.

In occasione della Speciale PalermoJam l’aperitivo ha un costo di 30 euro a persona e prevede una degustazione di specialità Obicà e 2 drink. Tra le novità dell’aperitivo uno sfizioso corner dedicato alla Pizza, fiore all’occhiello del Mozzarella Bar. Gli ospiti potranno deliziare il palato con la caprese invernale, con mozzarella di bufala campana dop, zucca al forno, barbabietola e semi di zucca, la crocchetta di melanzane con melanzane, mozzarella di bufala affumicata, pecorino romano e maggiorana, e le polpette con fonduta con carne di vitello e salsiccia, fonduta di provola, funghi porcini sott'olio. La serata si chiuderà in dolcezza con un goloso assaggio della torta di ricotta di bufala, con cioccolato fondente e pere.