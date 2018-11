Lo sfincione bagherese come marchio d'identità, il festival a Palazzo Butera

L’Associazione La Piana d'Oro presenta un progetto di marketing territoriale di valorizzazione dello Sfincione di Bagheria. Un progetto che si pone come obiettivo primario quello di coinvolgere direttamente i produttori locali e che è rivolto a farne apprezzare la bontà e la prelibatezze ad un pubblico vasto. Iniziativa non fine a se stessa, ma rientra in un disegno programmatico ancora più ampio: quello di avviare un percorso di riconoscimento del marchio d'identità e di tracciabilità dello "Sfincione bagherese" (Dop Denominazione d'Origine Protetta).

La realizzazione è prevista 1-2 dicembre 2018 presso Palazzo Butera. Una manifestazione che catalizzi l'attenzione valorizzando e promozionando lo sfincione bianco come prodotto tipico della gastronomia legato all'identità territoriale. L'evento è pensato come un grande evento, della durata di un giorno, in cui si esaltano le qualità di uno dei prodotti più tipici della nostra zona. La suddetta iniziativa è perfettamente in linea con le priorità della presente associazione che intende favorire ed agevolare il turismo attraverso la promozione e la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali.

L'attuazione dell'evento costituisce una parte della strategia che dovrà avere come scopo finale il rafforzamento della vocazione turistica del territorio, ponendo come ambito produttivo l'agro-alimentare e l'enogastronomia. Settori indicati come fattori "moltiplicativi di ricchezza", capaci cioè di generare un impatto economico direttamente nei proprio indotti e, indiretto negli altri ambiti produttivi. All'interno dell'evento non ci sarà solo cibo, ma sarà dato ampio spazio anche alla cultura e agli spettacoli.