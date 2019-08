Le Poste come una passerella: torna Smoda, la sfilata alternativa nel segno del riciclo

Abiti chic, causual o insoliti, come saranno gli outfit alieni? Sabato 14 settembre, alle ore 20,30 torna a Palermo la quarta edizione di Smoda.

La performance di moda alternativa torna dopo il successo delle scorse edizioni, sulla scalinata delle Poste di via Roma a Palermo per una notte dedicata alla moda sociale e alternativa. Anche quest’anno gli stilisti (15 stilisti dell'Accademia d'Arte di Palermo) si sfideranno presentando la loro capsule collection, tre uscite in passerella, e un unico diktat: materiali di riuso e riciclo.

La sfilata sarà arricchiata da performance teatrali e musicali, la regista Claudia Puglisi, il rapper Dirt O’Mlley e gli Shamless con le loro coreografie, presentati dalla giornalista Sefy Aiello e la speacker radiofonica Sara Priolo, domineranno via Roma insieme alle collezioni, perché il messaggio di Smoda vuole diventare universale e abbracciare ogni tipo di arte: accogliere il diverso per arricchiarsi.

Dagli extracomunitari agli extraterresti, questo il tema su cui vuole puntare Skip, direttore artistico di Smoda: “Dobbiamo abituarci al futuro, alle contaminazione, se monriusciamo ad accogliere oltre ai nostri confini terreni saremo mai pronti all’arrivo degli alieni? - spiega -. Bisogna scongiurare un’atra guerra dei mondi e capire che il diverso arricchisce senza averne paure”.

Ad organizzare Smoda sono Skip La Comune e Punta Comune, con il patrocinio del Comune di Palermo e il contributo di Siform Consulting Srl, Fillea CGIL, Ristorante Balata, Porcelli Rappresentanze, Forst, Caffetteria Rizzuto e Luppolo.