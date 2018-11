Bagheria all'insegna della moda, la sfilata in abiti storici del Settecento a Villa Palagonia

“I giovani protagonisti del proprio lavoro e della propria passione”. E’ questo il leit-motiv che caratterizza la manifestazione di moda che si terrà domenica 25 novembre a partire dalle ore 19.30 a Villa Palagonia a Bagheria.

Nell’ambito delle attività corsuali IeFP il C.I.R.P.E. (Centro Iniziative Ricerche Programma Economica) sede di Bagheria organizza una sfilata di moda della prestigiosa collezione di abiti storici del ‘700 e dell’800 quale chiusura dell’evento “Il Museo del costume e della moda siciliana di Mirto a Villa Palagonia” organizzata dall’Associazione Sicilia In Group. Gli allievi dei corsi di Operatore del Benessere e della Ristorazione avranno modo di esibirsi grazie alla loro formazione appresa nell’arco degli anni di studio in un evento dedicato alla moda nell’incantevole villa storica di Bagheria.

Un momento di esibizione e di danza dove il lavoro e la passione per l’estetica faranno da passe-partout, il tutto corredato dall’esposizione degli abiti storici appartenenti al Museo della Moda di Mirto. La storia, il pensiero, gli usi ed i costumi del diciottesimo secolo raccontati nella settecentesca villa famosa in tutto il mondo per la sua fantastica architettura e considerata simbolo della città di Bagheria. Un grande ed armonioso palcoscenico dove è già esposta la collezione di abiti appartenenti all’aristocrazia e alla borghesia siciliana passata. L’ingresso alla sfilata di moda è ad inviti, l’ingresso alla visita guidata di Villa Palagonia ed alla visione degli abiti storici del Museo Mirto ha un costo di euro 5,00 sino ad esaurimento posti.