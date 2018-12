Christmas star, la solidarietà in passerella: la sfilata tra moda e Natale al Teatro Jolly

Abio Palermo - associazione per il bambino in ospedale - è lieta di presentare "Christmas star: la solidarietà in passerella" che si terrà giovedì 27 dicembre alle ore 21:00 al teatro Jolly. Un evento di beneficenza a 360^ all’insegna della moda, della comicità e soprattutto della solidarietà, realizzato al fine di sensibilizzare la cittadinanza al tema del volontariato e della promozione dei diritti del bambino ospedalizzato. Abio porta avanti infatti ogni giorno tali intenti presso la ludoteca dell’ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo e presso la chirurgia pediatrica del Policinico Paolo Giaccone.

In passerella abiti da sposa, collezioni donna e uomo. Prenderanno inoltre parte all'evento ospiti d'eccezione come Giovanni Nanfa, Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone. Il tutto sarà addolcito da un buffet gentilmente offerto da La Cubana. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Abio Palermo. L’ingresso avrà un costo di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini fino a 15 anni.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro Jolly o sul sito www.teatrojolly.eu.