Polizzi Generosa: una notte di arte, moda e spettacolo al Cinema Cristallo

Una serata all’insegna della moda, dell’arte, della cultura e dell’artigianato. Non manca nulla all’evento organizzato per domenica 30 giugno, a partire dalle 21, al Cinema Cristallo di Polizzi Generosa. Un appuntamento fortemente voluto dall’assessore comunale alla Promozione dell’immagine della città Barbara Curatolo, che per una notte vestirà anche i panni della presentatrice.

“Polizzi - spiega l’assessore - ha dato i natali a moltissimi personaggi illustri: nel campo della moda a Domenico Dolce del marchio D&G, al noto scrittore Giuseppe Antonio Borgese, alla famiglia dell'attore Vincent Schiavelli, ai nonni del regista Martin Scorsese. Vogliamo accendere i riflettori sul nostro comune e fare conoscere il nostro territorio in tutto il mondo. La sfilata prende il nome di ‘Non solo moda: arte, cultura… Artigianato in passerella’. L’obiettivo è quello di dare di dare risalto alle bellezze, ai giovani e alle produzioni locali”.

Ci sarà un’area dedicata ai realizzatori di “coffe”, la tipica borsa siciliana, ci sarà spazio per gli artigiani con i "panieri”, ci sarà una pittrice locale che esporrà alcuni suoi quadri, gli abiti forniti dall’atelier "Yvonne moda". L’evento sarà accompagnato da momenti di musica, spettacolo e intrattenimento con la ginnastica ritmica e l’esibizione di una cantante di giovanissima età.

In basso i ragazzi di Polizzi Generosa durante le prove

Gallery