"I Love Monreale": moda, spettacolo e miss nella cittadina normanna

Al via la seconda edizione di “I Love Monreale”, kermesse di moda e spettacolo in programma venerdì 15 e sabato 16 giugno nella splendida cittadina normanna.

Patrocinata dal Comune di Monreale, la manifestazione è organizzata dal presidente dell’agenzia “Vanity Models e Management”, Francesco Pampa, dall’amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, Massimiliano Vicari, e dalla Piccy Models di Salvatore Di Betta. Ed è proprio grazie alla loro unione e alla sinergia da loro stessi creata che “I Love Monreale” sarà ancora una volta un evento che per due giorni porterà a Monreale fascino ed eleganza. Cinquanta in tutto le ragazze in gara, di età compresa tra i 13 e i 24 anni e provenienti da diverse province palermitane, pronte a contendersi diverse fasce, anche se la più ambita non potrà che essere quella di “Miss Monreale”, conquistata l’anno scorso dalla giovanissima Simona Costanzo.

Il primo debutto delle aspiranti miss sarà alle 20 di venerdì 15 con la sfilata sul corso principale di Monreale (via Roma - corso Pietro Novelli), dove sarà allestito un red carpet d’eccezione grazie ai tappeti persiani messi a disposizione dal negozio Shahidi. Le ragazze indosseranno gli abiti e gli accessori dei commercianti monrealesi, respirando il profumo dei fiori de “I Fiori di Lulù” di Monreale. Potranno dare il meglio di loro stesse accompagnate dalle note del percussionista Cristian Vinci e del cantante rap Mak, al secolo Alessandro Macaluso, che nel 2018 si è fatto conoscere con il brano “La mafia è cosa vostra", affermandosi nel territorio regionale come inno alla lotta contro le mafie e la violenza.

Tutto questo, però, sarà solo il preludio alla grande serata in programma sabato 16, quella della finalissima di “Miss Monreale”, che avrà inizio alle 20 e durante la quale protagonisti e spettatori vivranno l’atmosfera di un grande evento. A renderlo tale, grazie a numerosi momenti di puro e sano divertimento, saranno “I Respinti”, direttamente da Sicilia Cabaret, l’illusionista Cristian Carapezza e nuovamente Mak. La manifestazione sarà presentata sia il 15 sia il 16 da Angelo Palermo e Simona Costanzo, pronta anche a sfilare per poi consegnare la fascia alla “Miss Monreale 2018”. Per quest’ultima, oltre al lancio nell’olimpo della moda, la possibilità di farlo indossando il premio del valore di 1000 (mille) euro, messo in palio per la vincitrice da Cipolla Gioielli.

Emozionate, ma determinate a farsi largo in questo mondo, le ragazze saranno affiancate dalle modelle Vanity ufficiali, che hanno calcato passerelle nazionali e internazionali, quali: Vanessa Iervolino, Giulia Proietto, Assol Calò, Claudia Cuneo, Manuela Bruno, Chiara Randazzo, Eleonora Sampino, Carla Cataldo, Celeste Caronia, Federica Castorina, Marta Denti, Sofia Tumminia, Ilenia Purpura, Noemi Scattarreggia, Roberta Riccobono, Simona Costanzo, Viviana Falanga, Silvia Giordano, Dalila Musto, Alessandra Zerbo e Giulia D' Amico. Nessuna di queste ovviamente sarà in gara.

Da non sottovalutare, per la professionalità che esprimono in ogni occasione, i bimbi della “Piccy Models” - azienda specializzata in eventi moda bimbo e campagne pubblicitarie a loro dedicate - che sfileranno indossando brand monrealesi. In tutto 50 tra la prima e seconda serata, scelti tra quanti hanno partecipato al casting, oltre a quelli già navigati seguiti, curati e coccolati da Salvatore Di Betta. Anche la loro sarà una passerella che saprà regalare enormi emozioni a tutti. Molto particolare sarà anche la sfilata di modelli che presenterà la collezione maschile molto particolare della stilista Alessia Avellone, nota per il suo stile eccentrico, ma con un’impronta oscura. La sua è una reinterpretazione del costume storico, frequentemente arricchito da elementi presi dal mondo animale e dalla natura, sue grandi passioni.

Ulteriore occasione per unire moda e spettacolo, facendo interagire questi due mondi neanche tanto lontani tra di loro. Anche grazie al mondo dei social che premierà la più cliccata con il concorso indetto da “FiloDiretto Monreale”, media partner dell’evento. Per lei, come l’anno scorso, l’ambita fascia di “Miss Social”. Solo una bella sinergia riuscirà a rendere “I Love Monreale 2018” un’edizione da ricordare. A contribuire al suo successo saranno tanti elementi. Tra i primi il servizio audio luci di Chopin Services che saprà illuminare nella giusta maniera passerella e coloro che la calcheranno. Fondamentale sarà il trucco e il make up curato dal gruppo parrucchieri monrealesi “A ognuno il suo stile”. L’energia giusta sarà data a modelle e staff dall’energy drink Killer Fish.