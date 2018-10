Défilé d'amour, una sfilata di beneficenza contro la poliomielite al San Paolo Palace

Moda e solidarietà. Una domenica pomeriggio dedicata a scoprire le tendenze della prossima moda autunno inverno, grazie ad una sfilata realizzata da due consorti di soci del Rotary ed il cui costo del biglietto servirà a finanziare il progetto End Polio Now per sconfiggere definitivamente la poliomielite nel mondo.

Si tratta della quinta edizione dell’iniziativa del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, che prende il nome di "Defilèe D'Amour!, una sfilata a scopo benefico pro Rotary Foundation che ha già avuto un grande successo di pubblico sia negli anni precedenti che lo scorso 8 Ottobre 2017 con circa 700 partecipanti. In passerella oltre ad alcuni soci e socie del Rotary, consorti e figli, ci sono soprattutto ragazzi e ragazze che collaborano gratuitamente e con vera professionalità sfilano indossando i modelli uomo, donna e bambino messi a disposizione dalle aziende, numerose, che, anche quest'anno hanno deciso di sponsorizzare questa importantissima causa, ovvero quella di sostenere i progetti ed i fondi della fondazione Rotary; Fondo Permanente, Fondo annuale per i programmi ed il progetto piu' importante della Rotary Foundation " End Polio Now ", che vede i rotariani attivi nella lotta per sconfiggere la Polio nel Mondo e collaborativi per raggiungere i bambini di tutto il mondo con il vaccino. Anche quest’anno l’iniziativa è resa possibile grazie alla passione, alla cura dei dettagli e alla dedizione, di due donne, consorti di Rotariani, Maria Francesca Leto e Fabiana Infantellina Labisi.

L’iniziativa #endpolio per eradicare per sempre la polio è di fondamentale importanza. Conosciuta fin dall’antichità questa grave patologia è stata sconfitta grazie ai vaccini, tuttavia nel mondo ancora l’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce di decine di casi di poliomielite, specialmente in Pakistan e Afghanistan, difficilmente raggiungibili a causa della guerra, difficoltà che comunque non fanno desistere End Polio Now dalla volontà di portare anche lì i vaccini antipolio. L’evento si svolgerà nella sala Congressi/Eventi & Teatro, del Hotel San Paolo Palace in Via Messine Marine, 91 a Palermo, alle ore 17.30 del 28 ottobre, per un pomeriggio all'insegna della moda ma soprattutto dello spirito del servire al di sopra di ogni interesse personale ( motto del Rotary International). Contributo Solidale per persona 15 euro.