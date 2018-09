Ficarazzi, le corti siciliane riunite insieme per la tradizionale sfilata della Castellana

Anche quest’anno il 14 settembre si svolge la tradizionale sfilata della Castellana curata dal consulente alle attività tradizionali Luigi Bellanca coadiuvato dall’associazione La Cometa e dall’Amministrazione Comunale. Un cantastorie racconterà fuoricampo le gesta della famiglia nobiliare dei Giardina, principi che nel XVI secolo hanno abitato presso la residenza del castello.

Dalla storica scalinata del Castello Giardina i principi, interpretati da Francesco La Targia e Elisabetta Mattaliano, ripercorreranno quella scala per emulare quel dono, rimasto scolpito nel cuore della cittadinanza ficarazzese, che accorre ogni anno per assistere all’evento storico. In seguito, i fedeli si uniranno in un corteo, al seguito del Crocifisso, in una processione che attraverserà il corso principale di Ficarazzi. La rievocazione storica della Castellana, Ci proietta in un suggestivo tuffo nel passato, dove: bellezza, amore, fede, speranza, sogno e realtà, si mescolano tra loro, creando un’ armoniosa atmosfera,queste le parole dell’Assessore alla Cultura Marinella Curvato che aggiunge, questo appassionante contesto, Ci rende ancor più consapevoli di essere depositari di una memoria storica fascinosa, da custodire e tramandare alle giovani e future generazioni.

Importante novità quella di quest’anno è la partecipazione delle altre Castellane della Sicilia alle quali è stato spedito l’invito per far giungere a Ficarazzi i propri rappresentanti. La più bella “Castellana” sarà premiata ed il paese sarà un ritorno al passato tra abiti sontuosi e atmosfere medioevali. Appuntamento il 14 Settembre con la rievocazione storica della donazione del Santissimo Crocifisso alla Parrocchia di Sant’Atanasio alle ore 18,30 e il 16 Settembre corteo storico “La Castellana” con la partecipazione delle corti siciliane.