In bicicletta per la città aspettando Natale, domenica mattina si pedala in centro città

Sfilata natalizia con Palermonotteinbici. Appuntamento per la mattina del 23 dicembre: raduno al Politeama, piazza Ruggero Settimo, alle ore 10. Partenza alle ore 10.30 circa.

Durante la pedalata è necessario: rispettare il codice stradale, mantenere la destra, lasciare libera una corsia a sinistra, favorire il passaggio dei veicoli a motore, favorire il passaggio dello staff sul lato sinistro, mantenere il gruppo compatto, usare le corsie preferenziali, se indicati dallo staff, non superare la testa, non attardarsi in coda e non salire sui marciapiedi poiché la pedalata si svolge in strada, in caso di pausa, questa finisce al fischio dello staff. Lo staff non può dare assistenza tecnica.

Prima della pedalata di Palermonotteinbici: in caso di condizioni atmosferiche avverse nelle 2 ore antecedenti alla pedalata, questa sarà rimandata a data da destinarsi; è necessario arrivare all’appuntamento con la bici perfettamente funzionante; l’uso del casco è consigliato (obbligatorio per i bambini).

La pedalata sarà facile con un percorso rilassante (9.10 Km) studiato per tutti i ciclisti e pensato anche per famiglie con bambini. Trattandosi di una pedalata sfilata natalizia, il percorso è organizzato con più soste, per permettere di scattare tante foto in totale relax. È consigliato abbigliamento a tema.

La partecipazione attiva di tutti è ben accetta ed è basilare per lo svolgimento della pedalata. Data la mole di partecipanti è impossibile garantire un cordone di sicurezza attorno al gruppo, pertanto si invitano i partecipanti a rispettare le norme essenziali del codice stradale. Ognuno è libero di partecipare assumendosi la propria responsabilità e sollevando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e/o penale.

Il percorso

Piazza Ruggero Settimo, via Dante, via Brunetto Latini, piazza Giovanni Amendola, via Houel, via Goethe, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, piazza Verdi (sosta di 10 minuti), via Maqueda, piazza Bellini, piazza Pretoria (sosta di 10 minuti), discesa dei Giudici, via Roma, piazza San Domenico (sosta di 10 minuti), via Giovanni Meli, via Bambinai, largo Cavalieri di Malta, via Squarcialupo, via Castello, via Francesco Crispi, via Cala, foro Italico Umberto I (inversione), piazza Capitaneria di Porto, via Cala (sosta di 10 minuti), via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cavour, via Principe di Scordia, via Mariano Stabile, via Roma, piazza Don Luigi Sturzo, via Bertolino Giuseppe Puglisi, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, Politema (arrivo).