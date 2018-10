Dalla Divina Commedia al sommo poeta, a Palermo una settimana di studi danteschi

Si svolgerà dal 22 al 26 ottobre all’auditorium di SS. Salvatore di Palermo, la “XXII Settimana di Studi Danteschi” organizzata dall'Associazione “Settimana di Studi Danteschi” in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Palermo e con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo. Una riflessione corale sul testo di Alighieri che quest’anno rientra tra le iniziative finanziate da Palermo Capitale Italiana della cultura 2018.

Il titolo di questa edizione, trae spunto dal verso 151 di Paradiso 22: L'aiuola che ci fa tanto feroci. Parole che ci riportano alla nostra quotidianità, al tema dei confini e dell’accoglienza mai così attuale. Dante e Beatrice stanno seguendo Benedetto all’Empireo, nello spazio dei Gemelli, segno dei pellegrini e Dante definisce la terra come una piccola aia, per il cui possesso gli uomini si aggrediscono ferocemente. “Versi che suggeriscono quanto sia stupida la guerra per un'aiuola e quanto sia necessaria la solidarietà tra noi uomini per far fronte dignitosamente alle difficoltà della nostra breve esistenza mortale”, dice il professore Giuseppe Lo Manto, organizzatore dell’evento.

Dato il tema del viaggio nel cosmo, alla manifestazione parteciperanno fisici di fama internazionale, come Guido Tonelli, uno degli scopritori del bosone di Higgs, un giovane ed entusiasta astrofisico, Luca Perri, insieme a dantisti, come Corrado Bologna, linguisti come Francesco Sabatini, teologi come Vito Mancuso, scrittori e registi come Moni Ovadia e a altri studiosi di grande prestigio e notorietà. La Settimana di studi Danteschi è sostenuta anche dalla casa editrice Loescher e da Bnl ed è patrocinata dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Accademia della Crusca.

Il programma