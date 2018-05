La settimana nazionale della musica a scuola, la Carducci di Bagheria apre le porte

Si svolgerà dal 7 al 12 maggio prossimi la Settimana nazionale della Musica a scuola. La scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Carducci di Bagheria organizza una serie di appuntamenti con il patrocinio del Comune.

"La pratica musicale contribuisce alla crescita equilibrata della persona e attraverso una più armoniosa utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favorisce l'apprendimento di tutte le discipline" dice una nota del Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e la scuola Bagherese e il Comune sollecitati da tale invito promuovono la musica con una serie di appuntamenti musicali sponsorizzati dalla "Pizzeria - Panificio Amato" e dalla "Tipografia Zangara", che si svolgeranno nei locali della scuola e saranno aperte alla libera fruizione di alunni, genitori e cittadinanza.

Si parte il 7 maggio, alle ore 18, con il benvenuto della dirigente scolastica Angela Troia, i saluti del sindaco Patrizio Cinque e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Romina Aiello e con il concerto per clarinetto e pianoforte con Giovanni Favata al clarinetto e Roberto Alisena al pianoforte che proporranno musiche di G. Donizetti, C. Saint-Saens, J. Brahms, M. Mangani. Nuovo appuntamento l’8 maggio, sempre alle ore ore 18:00 con un concerto per trombe,sassofono tenore e pianoforte; si esibiranno Biagio Genualdi e Nicola Genualdi alla tromba Gaetano Costa quale Sax Tenore e Roberto Alisena al Pianoforte su musiche di A. Arutunian, V. Brandt, J. Demersseman, R. Gnattali, H. Villa-Lobos, D. Heath.

Il 9 maggio, si terrà un concerto per clarinetto e pianoforte con Vincenzo Davì al Clarinetto e Roberto Alisena al pianoforte su musiche di D. Lovregno - G. Verdi, J. Brahms, J. Horovitz. Il 10 maggio, questa volta alle 17, si terrà uno spettacolo musicale degli alunni della scuola G. Carducci. Ed infine l’11 maggio, alle 17, concerto per due fisarmoniche con Carmela Stefano e Carmelo Giambò, che proporranno musiche di J.S. Bach, A. Piazzolla, R. Galliano.