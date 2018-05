Sergio Munafò e Pamela Barone duet in concerto da Sicilò-terrazze de la Rinascente

Appuntamento in Terrazza per il concerto di "Sergio Munafò e Pamela Barone". Sabato 26 Maggio 2018 dalle 20:00 sulle Terrazze al 5° Piano de la Rinascente la buona musica dal vivo sarà protagonista ancora una volta. Il progetto del duo si chiama "Amarsi un po' e ripercorre le song del jazz, della canzone italiana, del pop e della bossanova, con arrangiamenti scritti da Sergio Munafò per la voce di Pamela Barone. Tra i brani in scaletta: The love is a losing game, Georgia, Cosa hai messo nel caffe’, September, Grande grande, The girl from Ipanema, Sunny, I say i sto cca’, Resta cu mme’, Alleria, Over the Raimbnow, Fortuna, Samba pra Vinicius, Io che amo solo te, Vorrei che fosse amore, Amarsi un po’, Valery, Isn’t she lovely, How deeps is your love, Incompatibilitade de genius, Somethin, All my love.

“Sicilò Food&View 360” è un luogo che arriva diritto al cuore, che gode di un magnifico panorama e propone una cucina tradizionale caratterizzata da sapori e preparazioni semplici. In una posizione privilegiata, da cui si può godere la vista di San Domenico, una delle chiese barocche più belle del capoluogo siciliano, un calendario di appuntamenti ad ingresso gratuito per trascorrere in un luogo magico serate indimenticabili.



Sicilò Food&View 360 - Food Hall de La Rinascente

Via Roma n.289, 90133 Palermo

Per info e prenotazioni 391.3771774 – info@sicilo360.it

Prenotazione consigliata