X Factor live, al Palab si guardano e si commentano le semifinali del talent di Sky

La semifinale di X factor con molto di più di “quattro amici al bar”. Per commentarlo in pubblico, raccontarlo in tempo reale tra amici, sul megaschermo, cenando e bevendo drink.

È davvero una serata senza schemi e allo stesso tempo dentro e fuori dalla rete televisiva “X factor live al Palab”, l’esperimento di visione e commento in tempo reale del talent di Sky, giovedì 6 dicembre, puntuali alle 21, nel locale di piazzetta del Fondaco, vicino al mercato di Ballarò, accanto la questura. Il pubblico e una giuria vip, formata da esperti del settore musicale e non solo, potranno vedere “X factor” e via via commentarlo al microfono, dando giudizi e raccontando il proprio parere.

La Giuria vip della semifinale sarà formata da: la speaker e social media manager Sara Priolo, la cantautrice Simona Trentacoste, la social influencer appassionata di fotografia ed esperta di moda Grace Papotto, il compositore e pianista Ciccio Leo e l’opinionista e tuttologo Rosario Becchina. La serata, a ingresso gratuito, sarà presentata dal giornalista Vassily Sortino, che coinvolgerà il pubblico in discussioni intorno alla trasmissione televisiva.

Sarà un modo per rievocare la tv, come la si vedeva un tempo, nei bar, nei locali pubblici e nei salotti tra amici, quando ci si riuniva per sapere come andava “Rischiatutto” o “Il musichiere”, dicendo la propria e creando coesione sociale. Insomma, si rifarà il Facebook degli anni Cinquanta del secolo scorso.